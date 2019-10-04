Okula giden öğretmenler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, görev yaptığı Çakmak Köyü Ortaokulu'na gitmekte olan öğretmen Muzaffer Koçak yönetimindeki 66 EB 710 plakalı otomobil, Boğazlıyan-Yozgat yolu Dereçepni köyü mevkisinde Murat Yüksel yönetimindeki 31 N 9016 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan öğretmen Mustafa Akkaş olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı. Yaralı öğretmen olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından Boğazlıyan Devlet Hastanesine, oradan da Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

İki arkadaşın Çakmak Köyü Ortaokulunda öğretmen oldukları, sabah okula gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Mutafa Akkaş'ın sınıf öğretmeni, Muzaffer Koçak'ın ise Türkçe öğretmeni oldukları öğrenildi.

Gökhan Doğan