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Okula giderken iki köpeğin saldırısına uğradı

Okula giderken iki köpeğin saldırısına uğradı
Okula giderken iki köpeğin saldırısına uğradı

Sivas’ta okula gideren iki sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralanan çocuk güçlükle kurtarıldı.

Okula giderken iki köpeğin saldırısına uğradı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz gün Sivas'ın Kangal ilçesi Yeni Mahalle Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. Okuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden çıkan 4. sınıf öğrencisi Sefai Selvi (9) iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Olayı görenler küçük çocuğu saldırgan köpeklerden güçlükle kurtardı. Hastaneye kaldırılan Selvi'nin sırtında ve kollarında yaralar oluştu. Yaşadığı korkunç olayı anlatan minik çocuğun halen olayın etkisinde olduğu hissedildi.

Baba Kenan Selvi, başka çocuklarında benzer saldırıları yaşamaması için tedbir alınmasını istedi.

Harun Üngör
 

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