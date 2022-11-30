'Okula gidiyorum' diye evden çıkan lise öğrencisi 2 gündür kayıp

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde yaşayan lise son sınıf öğrencisi Cihat Kılıçsokan (18), 28 Kasım Pazartesi sabahı okula gitmek üzere evden çıktı. Oğullarının okula gitmediğini öğrenen aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Kendisinden 2 gündür haber Cihat Kılıçsokan'ın babası Hüseyin Kılıçsokan oğullarının başarılı bir öğrenci olduğunu ve kimseden şüphelenmediklerini söyledi.

“Okul hayatı boyunca ilk kez devamsızlık yaptı”

Hüseyin Kılıçsokan, "Cihat normalde devamsızlığı olmayan bir çocuktu. Pazartesi okula gidiyorum diye evden çıkıyor fakat sonrasında ulaşamadık ve haber alamadık. Bu zamana kadar okul hayatı boyunca 1 gün devamsızlık yaptı. O da o gündü. O günden sonra haber alamadık. Karakolla iletişime geçtik. Okul yönetimiyle iletişime geçtik. Onlarda anlam veremediler. Çünkü çok başarılı olan bir çocuktu. En son otobüs durağına doğru yürümüş ancak oradan sonra kamera açıları görmediği için tespit edemedik. Cihat, derslerine düşkün olan bir çocuktu. Araştırmacı bir çocuktu. Çok fazla sosyal bir çocuk değildi. Derslerle ve araştırmalarla mutlu olan bir çocuktu. Kötü bir alışkanlığı veya olumsuz bir arkadaş çevresi de yok. Bizi şaşırtan ilk defa böyle bir şey yaşıyor olmamız. Telefonu vardı. Evden çıkmadan önce servise mesaj atıyor 'ben gelmeyeceğim, otobüsle geleceğim' diyor. Sonrasında telefonu kapanıyor veya kendisi kapatıyor. Görenlerin bizlere ulaşmasını istiyoruz” diye konuştu.

Aykut Zor - Enes Şamil Gönenç

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