Okulda cıva zehirlenmesiyle ilgili inceleme yapıldı, deney tüpleri muhafaza altına alındı

Dün, Bingöl'ün Sancak Beldesi İlk ve Ortaokulu'nda 27 öğrenci cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tahlil yapılmış ve cıvaya doğrudan temas ettikleri şüphesiyle de 5 öğrenci Elazığ'a sevk edilmişti.

Yaşanan olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okula AFAD ekipleri sevk edildi. Okulda titiz bir çalışma yürüten AFAD KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer) ekipleri, deney tüplerinin yere düştüğünü ve öğrencilerin oynamak maksatlı etkileşime girdiğini aktardı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Merkeze bağlı Sancak beldesinde ilköğretim okulunun fen dersliğinde kullanılan deney tüplerinin yere düştüğü ve öğrencilerin bu madde ile oynamak amacı ile etkileşim kurduğu bu nedenle bir kısım öğrencinin mide bulantısı, kusma şikayeti ile hastaneye başvurdukları bilgisi üzerine Arama ve Kurtarma KBRN ekibimiz olay yerine intikal etmiştir.Yapılan kimyasal gaz detektörü çalışmaları sonucunda organik bileşik maddelere dair yanıcı ve uçucu maddelerin ortama yayıldığı, PPM değerlerinin 40 olduğu ve ortamda karbonmonoksit zehirleyici maddenin bulunduğu KBRN ekibimizce tespit edilmiştir. Okulda bulunan fen laboratuvar derslik sınıfında bulunan deney tüpleri olay inceleme ekibi gözetiminde muhafaza edilecek duruma getirilerek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir” denildi.

Muhammet Ali Çiftçi

