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Okulda facianın eşiğinden dönüldü

Okulda facianın eşiğinden dönüldü
Okulda facianın eşiğinden dönüldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 2019 yılında eğitim ve öğretime açılan Yusuf Şenel Ortaokulunun dış cephesindeki sıvalar döküldü. Olayın ders saatinde yaşanması ve bahçede öğrencinin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ödenek ve hayırsever Yusuf Şenel'in desteğiyle eğitim öğretime kazandırılan ve içerisinde bin kitap, 7 adet bilgisayar, 1 adet çok fonksiyonlu yazıcı bulunan Z kütüphanenin de bulunduğu Yusuf Şenel Ortaokulunun dış cephesindeki sıvalar, iddiaya göre öğrenciler okuldayken döküldü. Olayın ders saatinde yaşanması ve bahçede öğrencinin bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, okul yönetimi tarafından güvenlik amacıyla sıvaların döküldüğü alana şerit çekildi.

Şaban Kardeş

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