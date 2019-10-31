Okulda pencereden düşen öğrenci yaralandı

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Manas Ortaokulunda eğitim gören 8. sınıf öğrencisi O.M. (14) teneffüs sırasında pencere kenarına geldi. Bir süre sonra O.M. 4. kattaki pencereden beton zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı öğrenci Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ise öğrencinin düşmesiyle ilgili araştırma başlattı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

