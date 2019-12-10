İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okulda rahatsızlanan küçük öğrenci hayatını kaybetti

Okulda rahatsızlanan küçük öğrenci hayatını kaybetti
Okulda rahatsızlanan küçük öğrenci hayatını kaybetti

Ankara Keçiören'de bulunan bir ilkokulda rahatsızlanan 7 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

Okulda rahatsızlanan küçük öğrenci hayatını kaybetti - Tıkla İzle

İddialara göre olay sabah saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda yaşandı. Birinci sınıf öğrencisi olan M.Y.K. (7) fenalaşmasının ardından okul personelince yakında bulunan sağlık ocağına götürüldü. Minik öğrenci buradan ambulans ile hastaneye kaldırılırken sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre M.Y.K.'nın hazır gıda ambalaj parçasının soluk borusuna kaçması nedeniyle yaşamını yitirdiği şüphesi üzerine duruluyor.

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan öğrencinin cenazesi, savcı raporunun ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği öğrenildi.

Yunus Emre Kartal - Cem Geçim

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.