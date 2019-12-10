Okulda rahatsızlanan küçük öğrenci hayatını kaybetti

İddialara göre olay sabah saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda yaşandı. Birinci sınıf öğrencisi olan M.Y.K. (7) fenalaşmasının ardından okul personelince yakında bulunan sağlık ocağına götürüldü. Minik öğrenci buradan ambulans ile hastaneye kaldırılırken sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre M.Y.K.'nın hazır gıda ambalaj parçasının soluk borusuna kaçması nedeniyle yaşamını yitirdiği şüphesi üzerine duruluyor.

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan öğrencinin cenazesi, savcı raporunun ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği öğrenildi.

Yunus Emre Kartal - Cem Geçim