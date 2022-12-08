Okuldan bağış kutusunu çaldılar, bozuk paraları akaryakıt istasyonunda bütünlettiler

Olay dün gece saat 02.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okula giren iki hırsız, bir süre dolaştıktan sonra bağış kutusunu çaldı. Hırsızlar, kutunun içindeki bozuk paraları bir akaryakıt istasyonunda bütünletti. İki hırsızın okulda gezdiği ve bozuk paraları bütünletti anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bağış kutusunun çalındığının ortaya çıkmasının ardından okul yetkilileri polise başvurdu.

Batuhan Altınbaş

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