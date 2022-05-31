Okuldan demir korkuluk çalan 2 kişiyi polis suçüstü yakaladı

Olay, Yüreğir İlçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli bisiklet ile okula geldi. Şüpheliler yanlarında getirdikleri tornavidalar ile okulun demir korkulukları sökmeye başladı. Bu sırada okul içerisinde ses duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Şüpheliler söktükleri korkulukları götürdüğü esnada polisi görüp kaçmaya başladı. Şüpheliler çaldıkları korkulukları yere atıp kaçmaya devam etti. Okul duvarından atlamaya çalıştıkları sırada Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Süleyman Cenk İdaye

