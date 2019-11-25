İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı

Okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı
Okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı

15 Kasım 2019 Cuma Günü yurt genelinde bir hafta boyunca eğitim ve öğretime verilen ara tatilin ardından ders zili yeniden çaldı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak okullarına gitmek isteyen öğrenciler sebebiyle İstanbul trafiğinde çile yeniden başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yeni ara tatilin ilk bölümü 15 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmişti. Bu kapsamda yurt genelinde ilk, orta ve lise dereceli okullar 1 hafta süre boyunca tatil edildi.
1 haftalık tatil bugün çalacak eğitim ve öğretim dönemi ziliyle yeniden devam edecek. İstanbul'da da sabah evden çıkarak okullarına gitmek isteyen öğrenciler servislerine ve toplu taşıma araçlarına akın etti. Bundan dolayı da yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Yollarda okul servislerinin yoğunluğu, toplu taşıma araçlarının duraklarında da öğrenci yoğunluğu görüldü.
Davut Has

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.