Okullarda ilk gün heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte öğrenciler bu sabah itibariyle yüz yüze eğitime başladı. İstanbul'un birçok noktasında öğrenciler veliler ile birlikte sabah saatlerinde okulun yolunu tuttu. Okullarda korona virüs önlemleri üst düzeyde alınırken, öğrenciler ve veliler maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğu görüldü. Eyüpsultan Anadolu Lisesi'nde ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte ise öğrenciler sınıflarına geçti.

Ailesiyle birlikte okula gelen Batuhan Köse, “Çok heyecanlıyım. Ortaokuldan liseye geçiş oldu. O yüzden biraz heyecanlıyım. Dersler zor olacak mı onu da bilmiyorum. LGS'e girdim kazandım” dedi.

Öte yandan, sabah erken saatlerinden itibaren okula gelen öğrencilerin heyecanı ise dikkat çekti.

Okullarda yüz yüze eğitim başladı

Yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte öğrenciler ve aileleriyle birlikte okulun yolunu tuttu. Öğrenciler ve velilerin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğu görüldü. Öğrenciler ateşleri ölçülerek okula alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte yüz yüze eğitime başladı. Öğrenciler aileleriyle birlikte okulun yolunu tuttu.

Okullarda korona virüs önlemleri üst düzeyde alınırken, öğrenciler ve veliler maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğu görüldü. Öğrenciler, okula ateşleri ölçülerek alındı. Okuluna kavuşan öğrencilerden Mert Keçe, “ Canlı dersler iyiydi. Bu uzaktan eğitim sürecinde bolca kitap okudum, tekrar yaptım. 10'uncu sınıfa geçtim şu an. Arkadaşlarımı da özledim. Büyüyünce futbolcu olmak istiyorum ve atölye açmak istiyorum, tekstil okuyorum.Okula adapte sorunu olacağını sanmıyorum ama olabilir de” diye konuştu.

Okula geldiği için çok heyecanlı olduğunu belirten Sude Şen,” Heyecanlıyım. Bugün arkadaşlarımla buluşacağım. Büyük bir heyecan yani. Öğretmenlerimi de özledim. Arkadaşlarımı özledim. Maske takmaya dikkat edeceğim. Ellerimi dezenfekte edeceğim. Mümkün olduğunca bir yerlere dokunmamaya çalışacağım. Biraz endişeliyim” dedi.

Ardından okul kapısında kurulan maske ve dezenfektan standı önünde sıraya giren öğrenciler, ateşleri ölçüldükten sonra sosyal mesafelerini koruyarak okula alındılar ve yüz yüze eğitim bugün itibariyle resmen başlamış oldu.

Okullara ziyaretçi alınmayacak

Aydın'da okulların açılması ile birlikte Aydın Valiliği yaptığı açıklama ile koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara ziyaretçi alınmayacağını duyurdu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim başladı. Yaklaşık bir buçuk yıldır uzaktan eğitim gören il genelindeki 177 bin 490 öğrenci yeniden sınıflarına kavuşmanın heyecanını yaşarken, Aydın Valiliği tarafından önemli bir açıklama yapıldı. İl genelindeki tüm okullarda koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararları açıklayan Aydın Valiliği, öğrencilerin sağlığı için okullara ziyaretçi alınmayacağını duyurdu.

Konu ile ilgili Valilikten yapılan açıklamada “İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın birlikte hazırladığı ‘Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' uyarınca;

Veliler ile diğer ziyaretçilerin, salgın döneminde okul bahçesi de dahil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmeyecektir. Okula girişin gerekli olduğu durumlarda ise okul yönetimleri tarafından HES kodları kontrol edilerek ‘Risksiz' durumda olan ziyaretçilerin kabul edilmesi gerekmektedir. 6 Eylül 2021 (Pazartesi) tarihinde okulların başlayacak olmasından dolayı okullarımızda çekim, yayın vs yapmak isteyen yerel veya ulusal basın mensuplarımız, 'Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' kapsamında okul bahçeleri de dahil okullara alınmayacaklardır. Yapılacak törenlere ilişkin fotoğraf ve görüntüler, ilgili birimlerimiz tarafından basın mensuplarına iletilecektir” ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

Şanlıurfa'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı.

Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da uzun bir aradan sonra öğrenciler tam gün okullarına kavuştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını yapan öğrenciler, aileleriyle evlerinden çıkarak okulun yolunu tuttu. Okul içerisine heyecanla giren öğrenciler, yeni yılda eğitim-öğretime 'merhaba' dedi.