Okulları hasar gören özel öğrenciler çadırlarda eğitimini sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen iller arasındaki Osmaniye'de yaralar sarılmaya devam ediyor. Yaşanan yıkıcı depremlerden Esenevler Mahallesi'nde bulunan Osmaniye Engelsiz Yaşam Merkezi ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi de etkilendi. Yapılan incelemede orta hasarlı olduğu belirlenen binada eğitime son verilirken, okulun bahçesine özel öğrenciler için çadırlar kuruldu. Her öğretmen kendi sınıfını bir çadıra taşıyarak eğitimlerini sürdürmeye başladı. Özel öğrenciler, ayrıca bahçede öğretmenleri ile birlikte farklı etkinlikler yaparak, oyunlar oynayarak afetin olumsuz etkilerini unutmaya çalışıyor.

Okulda öğrenciler ve velilere danışmanlık yapan psikolog Amine Türkmenoğlu, “Depremden sonra okulumuz orta hasarlı hale geldi. O yüzden biz de bahçemize çadırlar kurduk ve her öğretmen kendi sınıfını bir çadıra taşıdı. Böylelikle öncesinde nasıl yapıyorsak sonrasında da düzenimizi devam ettirmeye çalıştık. Uyum sürecimiz daha çok kolaylaşsın diye bu şekilde ilerledik” dedi.

Okul öncesi öğretmeni Elif Yalçın ise, “Bizler biliyoruz ki bir okul sadece çatısı olan bir yerden ibaret değildir. Okul her yerdir. Biz bugün çocukları eğlendirmek için burada toplandık. Biliyoruz ki bir çocuk gülerse tüm dünya güler” diye konuştu.

Müslüm Balko

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