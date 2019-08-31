Okulların açılmasına kısa süre kala kredi kullanım yönelimleri arttı

Okul taksitleri, servis ücretleri, kırtasiye giderleri derken yıllık eğitim masrafı ailelerin bütçesine gittikçe daha çok yük bindiriyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı açıklanan yeni ücretlerdeki artış, velilerin kredi başvurularına yönelimini artırdı. Eğitim masraflarını kolay bir şekilde karşılamak için yeni faiz oranlarından faydalanan aileler, bankaların sunduğu avantajları değerlendirmeye aldı.

Eğitim kredisine başvururken nelere dikkat etmeli

Özel okul ya da üniversite ücretlerini karşılamak için kullanabilecek eğitim kredisi başvurusu yaparken, öğrencinin kayıt belgesini ya da okul ücretini gösteren belgenin yan sıra; gelir belgesi, kimlik fotokopisi ve fatura gibi adres gösterir belgeleri de ibraz etmek gerekiyor. Çekilecek kredi tutarı, doğrudan okul hesabına yatırılabileceği gibi, krediyi çeken kişinin hesabına da yatırabiliyor ve okul ücreti dışındaki diğer eğitim masrafları için bankalar ihtiyaç kredisi ile diğer giderler içinde kredi yolunu açıyor.

Eğitim kredisinde geri ödemeler 60 aya kadar vade imkanı sunuyor

Eğitim kredilerinde alınabilecek üst limit, bankadan bankaya değişiklik gösterse de tüm bankalarda 60 aya kadar vadelendirme yapılabiliyor. Eğitim kredisinin geri ödemesi için bankalar farklı geri ödeme planları sunabiliyor. Buna göre borcun ödenmesi erteleyebiliyor, üç ayda bir ödeme ya da artan-azalan taksit gibi uygulamalarla geri ödemelerini kişinin gelir düzeninize göre dengelenebiliyor.

Öğrenciler de çekebiliyor

Yapılan açıklamalara göre; eğitim kredisinden sadece veliler değil öğrenciler de yararlanabiliyor. Öğrenci olunmasına rağmen belgelenebilir bir gelir varsa, bankalardan eğitim kredisi kullanılabiliyor. Özellikle yüksek lisans yapmak isteyen çalışanlar, eğitim masraflarını karşılamak için eğitim kredisini tercih ediyor.