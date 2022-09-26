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Okulu bırakıp, Mardin'de fındık üretmeye başladı

Okulu bırakıp, Mardin'de fındık üretmeye başladı
Okulu bırakıp, Mardin'de fındık üretmeye başladı

Mardin’de eğitimini bırakan 19 yaşındaki Bünyamin Abiş, fındık üretmeye başladı.

Okulu bırakıp, Mardin’de fındık üretmeye başladı - Tıkla İzle

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde liseden mezun olan Bünyamin Abiş, eğitimini sürdürmek yerine bahçesinde fındık üretmeye başladı. Lise öğretimini bitirdikten sonra okulu bırakma kararı alan 19 yaşındaki Bünyamin Abiş, ticarete atılma hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ticarete atılmayı hedefleyen Abiş, Mazıdağı'nda tarihte bir ilki gerçekleştirerek fındık üretmeye başladı. Adapazarı'ndan akrabalarından aldığı iki çubuk fındık fidanı ile başlayan Abiş, birkaç yıl içerisinde fidanların sayısını 115'e çıkartarak, bu yıl ağaçlarından 65 kilogram fındık elde etti. Bu yıl yaklaşık 20 adet fidanı meyve veren Abiş, Mazıdağı'nda fındık fidanı dağıtarak, 'ilçede fındık yetişmez' yanılgısını değiştirmeyi hedefleyip, vatandaşları fındık üretimine teşvik ediyor.

Serhat Abi

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