Okumak için geldiği Siirt'te üretici olmayı hedefliyor

Ailesinin patates yetiştiriciliğiyle uğraştığını belirten Kenar, Kurtalan ilçesine bağlı Yayıklı Güzeldere köyünde yapılan demonstrasyon alanında patates tohumlarını 5 dönümlük alanda toprakla buluşturularak ilk deneme ekimini çiftçilerle beraber yaptıklarını ve ekimden ürün beklediklerini dile getirdi. Kenar, “Niğdeliyim. Siirt Üniversitesi Bitki ve Koruma öğrencisiyim. Ailem patates yetiştiriciliğiyle uğraşıyor. Ve bende burada patates yetiştiriciliği yapmak istiyorum. Burada patates ektik Kurtalan ilçesinde. Burada hep beraber çalışmalarımızla inşallah patates yetiştireceğiz. Artan fiyatlarında düşmesi için patateslerin çok çabuk olmasını istiyoruz” dedi.