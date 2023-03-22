Okumanın yaşının olmadığını bir kez daha gösterdi

Çocuk yaşlarda maddi imkansızlıklardan ötürü sadece ilkokulu bitiren 70 yaşındaki çiftçi Orhan Taşçı, okumaya olan tutkusundan vazgeçmeyerek gününün büyük bölümünü halk kütüphanesinde geçiriyor. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine kitap sevgisi ile dikkat çeken Taşçı, yaz aylarında ilçeye bağlı Alakuş köyünde çiftçilik yapıyor. Kış aylarında ise ilçe merkezine yerleşen Taşçı, boş zamanlarının büyük bölümünü kitap okuyarak geçiriyor. Çocuk yaşlarda okumaya büyük merak duyan Orhan Taşçı, o dönem yaşanan maddi imkansızlıklar dolayısıyla okuma hayalinden uzaklaşarak, köyde çocuk yaşlarda çiftçilik ve işçilik yaparak aile bütçesine katkı sağlamaya başladı. Tarihe yoğun ilgi duyan ve tarih öğretmeni olma hayali bulunan Taşçı, ilerleyen yaşına rağmen kitaplardan kopmayarak, eğitime olan tutkusuyla gençlere adeta taş çıkartıyor.

''Gençlere önerim okusunlar, kendilerini yetiştirsinler''

Çok sayıda kitabı bitirdiğini belirten Taşçı, gençlere de okuma alışkanlığı kazanmaları için önerilerde bulundu. İlerleyen yaşı ve sağlık sorunlarına rağmen kitap okuma tutkusundan vazgeçmeyen Orhan Taşçı, “Ben Çemişgezek Alakuş köyünde yaşamaktayım. Çiftçiyim. Boş zamanlarımı kitap okuyarak geçiriyorum. Kış aylarında Çemişgezek ilçesinde ikamet etmekteyim. Zaman zaman ilçe halk kütüphanesine gelerek kitap alıp okuyorum. Kitap okumanın faydası çoktur. Geçmişte tarihçilerimiz Osmanlı devletinin yaşadıkları zorluklar ve milli mücadeleye katkısı olan insanlarımızı tanımak için okuyorum. Ben ilkokul mezunuyum. İlkokulu Varlıkonak köyü ilkokulunda bitirdim. Yıl içerisinde çok kitap okuyorum. Genellikle tarih içerikli kitaplara ilgim çok. Gençlere önerilerim okusunlar, kendilerini yetiştirsinler. Her yaşta insanın okumaya ihtiyacı vardır. Okuyan insan cahil kalmaz. Her şeyin başı okumaktır. Çok şükür Çemişgezek insanının, çocuklarının okumaya merakı var. Buna inancım çok. Herkesi okumaya davet ediyorum. Herkes okusun, Türkiye okusun. Benim okumaya çok merakım vardı. Tarihçi olmak istiyordum. Ailemin o dönem yoksulluk oluşundan dolayı okumama engel oldu. İmkanım olsaydı tarihçi olmak isterdim” dedi.

Sezai Akın

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