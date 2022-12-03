Okumayı 21 yaşında öğrenen Ceren şimdi üniversite hayali kuruyor

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki bedensel engelli Ceren Yılmaz, kısa sürede tüm zorlukların üstesinden gelerek "engelleri aşan" bir başarı hikayesi gerçekleştirdi. 1995 yılında doğumu esnada aldığı bir darbe yüzünden ortopedik bedensel engelli olan ve annesi Hatun Yılmaz ile birlikte yaşayan Ceren Yılmaz, zorlu geçen yaşam hikayesini İHA muhabirine anlattı.

Babasını daha dünyaya gelmeden kaybeden Ceren, doğum anında aldığı darbe yüzünden bedensel engelli oldu. Engelinden dolayı yıllarca fiziksel tedavi gören Ceren Yılmaz, bir süre sonra hareket etmeyi başardı. Her geçen gün ilerleme kaydeden Yılmaz, annesine okumak istediğini belirtti. 21 yaşında okuma-yazma öğrenen ve engelinden dolayı okula gidip gelmek zor olduğu için evde eğitim gören Yılmaz, ilkokul ve ortaokul diplomasını alarak, liseye geçti. Gösterdiği azim ve gayret ile lisede de derslerini hızla veren genç kız, 1 dersini daha verdiği taktirde mezun olacak. En büyük hayalinin üniversiteye gidip kendini geliştirerek, iş hayatına atılmak olduğunu kaydeden Ceren Yılmaz, bunun için çok çalışacağını vurguladı.

En büyük destekçisinin annesi olduğunu belirten Yılmaz, yıllarca yatalak gibi yaşadığını gördüğü tedavilerle birlikte yeni yeni yürümeye başladığını söyledi. Bu zorlu süreçte en büyük destekçisinin annesi olduğunu ifade eden Yılmaz, "Annem her anımda yanımdaydı. Fizik tedaviye götürdü, doktora götürdü, asla pes etmedi. Ben de pes etmemeyi annemden öğrendim. Umudunu asla kaybetmiyor, benim de umudumu kaybettirmiyor" dedi.

Güray Gürdal

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