Okurlar gazeteyi, sokak hayvanları onu bekliyor

25 yıldır gazete dağıtım görevlisi olarak çalışan 50 yaşındaki Nadi Güldal'ı her sabah hem okurlar hem de can dostlar bekliyor. Günde ortalama 50 köpeği besleyen Güldal, bu sayının her geçen gün arttığını, vatandaşların da kendisine destek verdiğini söyledi. Köpekleri besledikçe mutlu olduğunu ifade eden Güldal, bu uygulamayı sürekli olarak devam ettirmeyi düşündüğünü belirtti.

“Her gün severek besliyorum”

Düzenli olarak sokak hayvanlarını beslediğini söyleyen Güldal, “4-5 yıldır onları beslemeye devam ediyorum. Köpeklerin motosiklete karşı bir alerjisi vardı, onlara bir gün poğaça almıştım ve sonrasında bana saldırmadılar. Sonrasında her gün gazete abonelerimden simit, poğaça, börek, tavuk gibi malzemeler alıyorum. Benim hayvanları beslediğimi bilen duyarlı insanlar da destek oluyorlar. Her gün severek sokak hayvanlarını besliyorum” dedi.

Selim Kuşcu

