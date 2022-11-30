Olaylı derbide detaylar ortaya çıktı

Sevk yazısında F.E.'nin, sağlık çalışanları tarafından çantalar içinde getirilen yanıcı ve patlayıcı maddelerin dışında bir işaret fişeğiyle stada girdiği, diğer şüphelilerin de sis bombaları ve meşalelerle fişeği atmasına elverişli ortam hazırladıkları yer aldı.

Göztepe ile Altay arasında oynanan karşılaşmada çıkan olayların ardından gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede işlemleri sürerken, dosyayı inceleyen cumhuriyet savcısı, 19 şüpheliyi tutuklanma talebiyle, 5'ini ise adli kontrolle serbest bırakılma talebiyle mahkemeye sevk etti. 4 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcı, sevk yazısında D.D. ve K.E.'nin maçtan bir gün önce maçta taraftarlara dağıtılmak amacıyla bulundurulması ve kullanılması ruhsata tabii olan ve patlayıcı yanıcı madde olarak değerlendirilen sis bombası, meşale, işaret fişeği ve torpilleri temin etmek amacıyla çalışma yaptıkları belirtildi. D.D.'nin söz konusu malzemeleri çırağı olan U.M.K.'ye para vererek teslim aldırdıklarına vurgu yapıldı. Olaydan bir gün önce oluşturulan Whatsapp grubunda zanlıların maçta yapacakları eylem üzerine iş bölümü yaptıklarının altı çizildi.

Maç günü D.D.'nin, E.Y., H.Ç.D. ve M.E.K. vasıtasıyla yanıcı patlayıcı malzemeleri A.G.'nin evine yakın olan bir parkta çanta içinde teslim ettikleri de sevk yazısında belirtildi.

Arama ve güvenlik önlemlerini aşarak ambulansa gizleyerek stada sokmuşlar

Ambulans görevlileri A.G. ve H.K.'nin, ‘binlerce kişinin futbol izlemek, eğlenmek, hoşça vakit geçirmek' amacıyla eşi, çocukları ve ailesi ile birlikte bulunduğu stada patlayıcı ve yanıcı maddeleri, statta sağlık sorunu yaşayacak ve acil tedaviye ihtiyacı olacak sporcu ya da seyircilerin ihtiyacı için bulundurulan ambulansa stada girişteki arama ve güvenlik önlemlerini aşarak ambulansa gizleyerek stada soktukları da mahkemeye sevk yazısında yer aldı. İki şüphelinin stada ambulansla soktukları yanıcı ve patlayıcı maddeleri saat 16:36'da seyirci tuvaletindeki çöp kutusuna sakladıkları, saat 16:40'da tuvaletten birlikte ayrıldıklarına vurgu yapan savcı, D.D, K.E, E.F, H.Ç.D, M.Y ve F.E.'nin çöp kutusuna bırakılan sis bombası, meşale, maytap, torpil ve benzeri yanıcı ve patlayıcı maddeleri tuvaletten alarak tribündeki taraftarlara dağıttıklarına vurgu yaptı.

Tribünde kargaşa oluşturup tespite elverişsiz bir ortam oluşturulmuş

S.H.'nin maçtan önce para vererek E.B.'nin iş yerinden satışı ruhsata ve izne tabi olan satın aldığı bir adet işaret fişeğini stat dışında maçtan önce Ç.K.'ye, Ç.K.'nin E.E.'ye, onun da A.B.'ye teslim ettiği belirtildi. A.B.'nin söz konusu fişeği taraftarların ‘güven içinde ve konforla' stada gelip gitmelerini sağlamak amacıyla kendilerine tahsis edilen otobüse gizlediği, F.E.'nin otobüse gizlenen işaret fişeğini otobüsten alarak üzerine gizlediği sevk yazısında belirtildi. Üzerinde işaret fişeği bulunan F.E.'nin deplasman seyirci girişinde taraftarların bir anda turnikelerin hücum etmesini fırsat bildiği, fişeği de elindeki pankarta sakladığı, kendisini aramak isteyen güvenliği iterek stada giriş yaptığının altı çizildi. Zanlıların tribünde kendilerine ayrılan yerlerde oturmadıkları, sürekli yer değiştirdikleri ve tribünde kargaşa oluşturup tespite elverişsiz bir ortamın oluşturdukları belirlendi.

Maytapları yakarak Göztepe taraftarlarının bulunduğu tribüne hedef alarak fırlatmışlar

Maçın 19. dakikasında Ş.P., Ö.U., Ü.T., T.G., G.A.A. ve E.K.'nin kendilerine diğer şüpheliler tarafından verilen meşale ve sis bombalarını yakarak tribünde göz gözü görmez bir ortam oluşturdukları, F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F. E.'nin diğer grupla birlikte hareket edip ellerinde sis bombası ve meşale bulunduğu ve diğer şüphelilerin eylemlerini gerçekleştirmelerine uygun ortam ve kolaylık sağladıklarının da sevk yazısında altı çizildi. G.A.A., T.G. ve Ü.T.'nin kendilerine verilen maytapları yakarak Göztepe taraftarlarının bulunduğu tribüne hedef alarak fırlattıkları da belirtildi.

Maçın 22. dakikası oynanırken diğer şüphelilerin maçtan önce ve maç sırasında birbiri ile irtibatlı ve anlaşmalı şekilde oluşturdukları kargaşa ortamı ve meşale ile sis bombalarının çıkardığı duman nedeniyle kimsenin seçilemez olduğunu düşündüğü anda F.E.'nin üzerinde stada kaçak olarak soktuğu işaret fişeğini diğer şüphelilerin bilinçli ve organize şekilde oluşturduğu kargaşa ortamının ve meşale ve sis bombalarının oluşturduğu dumanlı ortamdan yararlanarak Göztepe taraftarlarının bulunduğu tribüne doğru insanların yoğun olarak bulunduğu yeri hedef gözeterek ateşlediği, işaret fişeğinin Göztepe tribününde maçı izlemekte olan müşteki Mehmet Çakır'ın yüzüne isabet ederek yaraladığına vurgu yapıldı.

Savcı, F.E.'nin öldürmeye elverişli ve satışı ruhsata tabi olan işaret fişeği ile önceden planlanmış ve iş bölümü yapılmış şekilde diğer şüphelilerin yardımı ve desteği sonucunda insanların yoğun olarak bulunduğu tribünü hedef alarak ateşleyip tribünde bulunan müşteki Mehmet Çakır'a isabet ettirerek üzerine atılı ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediğine kanaat getirdi.

D.D., K.E., E.Y., H.Ç., M.E.K., A.G., H.K., U.M.K., M.Y., S.H., Ç.K., E.E., A.B., F.Ö., Y.A., N.A.D., Ş.P., F.E., Ö.U., Ü.T., T. G., G.A.A. ve E.K.'nin; F.E.'nin işlediği kasten öldürmeye teşebbüs suçunun işlenmesini kolaylaştırmak, bu suçun işlenmesine ortam hazırlamak ve suça yardım etmek suretiyle üzerlerine atılı ‘kasten öldürmeye teşebbüse iştirak' suçunu işlediklerini belirtildi.

Savcı sevk yazısında; F.E., D.D., K.E., E.Y., H.Ç., M.E.K., A.G., H.K., M.Y., S.H., Ç.K., E.E., A.B., Ş.P., Ö.U., Ü.T., T.G., G.A.A. ve E.K.'yi tutuklama talebiyle sevk etti. U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E. için adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Ali Gözeten

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