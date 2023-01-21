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Olaylı Göztepe-Altay derbisinin 18 sanığına tahliye

Olaylı Göztepe-Altay derbisinin 18 sanığına tahliye
Olaylı Göztepe-Altay derbisinin 18 sanığına tahliye

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasındaki maçın tatil edilmesiyle sonuçlanan olaylarda tribüne fişek atılarak taraftarın yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan 19 sanıktan 18’i adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İzmir'de Gürsel Aksel Stadında 27 Kasım 2022'deki Göztepe-Altay maçında Altay taraftarları, 20. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yanıcı madde fırlattı ve bir taraftar yaralandı. Müsabakanın 22. dakikada durdurulmasının ardından Mehmet Nihat Aydın isimli Göztepe taraftarı, eline geçirdiği korner bayrak direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Yaşanan olaylar sonucu hakemin isteğiyle futbolcular soyunma odasına gitmiş, yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından müsabaka tatil edildi.

Mehmet Nihat Aydın ‘Kasten öldürmeye teşebbüs” ve “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet” suçlarından tutuklanırken, tribüne fişek atılarak bir kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada ise gözaltına alınan 23 kişiden 19'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Furkan Ersanlı'nın işaret fişeğinin binlerce kişinin bulunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip ateşleyerek ‘Kasten öldürmeye teşebbüs', ‘Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak', ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından hapsi istendi. Diğer sanıkların da ‘Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım', ‘Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak', ‘Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak' ve ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 19'u tutuklu 23 sanık hakkındaki iddianameyi kabul eden İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıkların durumlarını değerlendirdi. Mahkeme, tribünden fişeği atarak Mehmet Çakır'ın yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs', ‘Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak' ve ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarını işlediği iddiasıyla cezalandırılması istenen Furkan Ersanlı'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Mahkeme, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım', ‘Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak' ve ‘Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak' suçlarından cezalandırılmaları talep edilen 18 sanığın ise adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Ali Gözeten

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