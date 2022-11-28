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Olaylı İzmir derbisi Avrupa basınında

Olaylı İzmir derbisi Avrupa basınında
Olaylı İzmir derbisi Avrupa basınında

Göztepe ile Altay arasında oynanan müsabakadaki olaylar Avrupa basınına taşındı. The Sun ve BBC gibi Avrupa’nın önde gelen birçok medya kuruluşu, İzmir derbisine manşetlerinde yer verdi.

Spor Toto 1. Lig'de dün akşam Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadele, saha içinde ve tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle ertelendi. Altaylı taraftarların, Göztepe tribünlerine doğru işaret fişeği atmasıyla başlayan olaylar, maçın durduğu dakikalarda Göztepeli bir taraftarın Altay'ın kalecisi Ozan'a saldırmasıyla devam etti.

Avrupa'nın önemli basın organları da bu müsabakaya bültenlerinde yer verdi.

The Sun, “İzmir derbisinde Göztepeli taraftar sahaya indi ve korner direğiyle rakip kaleciye saldırdı” başlığını kullandı. BBC ise, “Göztepe ile Altay arasında oynanan derbi maçında bir taraftar rakip kaleciye saldırdı” ifadelerine yer verdi.

Hasan İnce

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