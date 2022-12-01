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Olaylı İzmir derbisinde işaret fişeğini stada sokan zanlının görüntüsü ortaya çıktı

Olaylı İzmir derbisinde işaret fişeğini stada sokan zanlının görüntüsü ortaya çıktı
Olaylı İzmir derbisinde işaret fişeğini stada sokan zanlının görüntüsü ortaya çıktı

İzmir’de Göztepe ile Altay arasında oynanan maçta bir kişinin işaret fişeğiyle yaralanmasına neden olan işaret fişeğinin stada giriş görüntüsü ortaya çıktı.

Spor Toto 1. Lig'de ezeli rakipler Göztepe ve Altay'ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken, karşılaşmanın 19. dakikasında sonra olaylar çıktı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde Mehmet Çakır yaralandı. Olayla ilgili işaret fişeğinin Gürsel Aksel Stadına giriş görüntüsü güvenlik turnikelerinin bulunduğu alandaki kameraya yansıdı. Görüntülerde, elinde büyük boyutlu bir pankart taşıyan F.E'nin, güvenlik görevlileriyle içeri girme konusunda tartışması ve F.E'nin çıkış için ayrılan kapının açılarak taraftarların içeri alınmasıyla turnikelere takılmadan içeri girdiği görülüyor. Öte yandan, olaylarla ilgili gözaltına alınan 28 şüpheliden 19'u tutuklanmıştı.

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