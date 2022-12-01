Olaylı İzmir derbisinde yaralanan taraftar yoğun bakımdan çıktı

İzmir'de Göztepe-Altay derbisinde çıkan olaylarda yaralanan taraftarın yoğun bakımdan çıktığı ve tedavisine normal şekilde devam edileceğini İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Paylaşımda, "Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Caner Çavdar'dan az önce müjdeli haberi aldım: olaylı maçta yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır evladımız yoğun bakımdan çıktı, tedavisi normal şekilde devam edecek. Durumu çok iyi. Estetik dahil tüm tedavileri tamamlanacak. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

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