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Olcay Şahan Yeni Malatyaspor'da

Olcay Şahan Yeni Malatyaspor'da
Olcay Şahan Yeni Malatyaspor'da

Yeni Malatyaspor, Denizlispor forması giyen 33 yaşındaki Olcay Şahan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, kanat oyuncusu Olcay Şahan'ı renklerine bağladığını duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Olcay Şahan ile anlaşmıştır. Olcay Şahan'a hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen imza töreninde Olcay Şahan kendisini 1 yıllık sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı.

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde doğan 33 yaşındaki Olcay Şahan, profesyonel futbola da Almanya'da başladı. 2012 yılında kadar burada çeşitli kulüplerde forma giyen başarılı futbolcu 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. 2 yıl siyah-beyaz forma altında top koşturan Şahan, daha sonra Trabzonspor'a transfer oldu. Buradan da 2 yıl bordo-mavili formayı giyen Olcay Şahan, son olarak geçtiğimiz sezon Denizlispor'a transfer olmuştu.
Futbol kariyerinde şu ana kadar 518 karşılaşmada ter döken Olcay Şahan, 90 kez de fileleri havalandırdı.

Cahit Özçelik
 

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