Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Selin vurduğu Bozkurt'ta Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı.

Binanın yıkılmasıyla birlikte kaybolan çok sayıda kişiden şimdiye kadar 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bunun üzerine İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ölçer Apartmanı'nın 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sel felaketinin ardından Bozkurt ilçesinden ayrılan Mehmet Özkan, İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince gözaltına alındı. İstanbul'daki işlemlerinin ardından Kastamonu'ya getirilen Mehmet Özkan, İnebolu Adliyesine sevk edildi. Yapılan sorgulamasının ardından Mehmet Özkan, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Vedat Yunus İkizoğlu - Cemal İlyasoğlu

