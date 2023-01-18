Öldü düşüncesiyle hastaneye getirildi, hayata tutundu

Olay, 9 Ocak'ta Kahramanmaraş-Türkoğlu arasında yolcu taşıyan minibüste meydana geldi. 54 yaşındaki Hüseyin Açıkgöz, akşam saatlerinde çalıştığı yerde mesaisini tamamlayarak kent merkezinden Türkoğlu ilçesindeki evine gitmek için minibüse bindi. Bir müddet minibüste yolculuk yapan Açıkgöz, aniden fenalaşarak kafasını minibüs şoförünün omzuna düşürdü. Şoför ise rahatsızlanan ardından da kalbi durup vücudu soğumaya başlayan yolcusunu 'öldü' düşüncesi olmasına rağmen zaman kaybetmeden Sular Akademi Hastanesi Acil Servisine getirdi. Burada doktorların müdahaleleri sonrası kalbi çalıştırılan hasta, yapılan anjio ile kapalı 5 damarı açılarak sağlığına kavuşturuldu. Yaklaşık 20 dakikalık süreç sonrası hayat dönen Açıkgöz, yaşadıklarını anlattı.

"20 dakikalık ölüp geri dirilmişim"

Yolculuk yaparken kalp krizi sonucu ölü olarak hastaneye getirildiğini ifade eden Hüseyin Açıkgöz, "Bir yerde şoför olarak çalışıyordum ve akşam işim bitince eve gitmek için minibüse bindim. Ben minibüsün önünde oturuyordum ve kafam düşmüş şoförün omzuna. Minibüs şoförü beni elleyip vücudumda soğukluk hissedince, 'Bu öldü, ben bunu direkt götüreyim' demiş. Ben de son anda, 'Ölmüş bu' dediklerini duydum, sonrasını hatırlamıyorum. Beni ölü olarak getiriyorlar. Rüya gördüm ya da görmediğimi bilmiyorum. Kendime geldiğimde, ‘Uzayda mıyım? Yoksa evde miyim?' diyordum. 20 dakikalık ölüp geri dirilmişim. Doktorlarımız beni hayata tutundurdu, çok teşekkür ederim. Ölen bir insanı 20 dakika sonra hayata döndürmek Allah'ın kudretidir. Allah doktorlarımıza güç versin. Hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

Halil Ulubey

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