Öldü sanılan kedinin inanılmaz kurtuluşu

Edinilen bilgiye göre Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) ile Silivri Hayvan Haklarını Koruma Derneği (SİHAYDER) yöneticileri asfaltta kan içinde hareketsiz yatan bir kedi gördü. Öldü sanılan kediyi yoldan almak için araçlarını durduran dernek yöneticileri o andan itibaren inanılmaz bir kurtuluş hikayesine imza attı.

Kediyi ceset torbasına alacakken yaşadığını fark ettiler

Kedinin yanına gelen HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı ve SİHAYDER Başkanı Şükran Sunç Çakır yerde kanlar içinde ve hareketsiz yatan kediyi ceset torbasına alacakken son anda kedinin yaşadığını fark ettiler. Paçalı'nın dikkatiyle seferberlik başladı. Paçalı kedinin göğüs kısmında solunum olduğuna işaret eden zayıf bir hareket fark etti. Kediyi dikkatle inceleyen Çakır ve Paçalı kedinin yaşadığını fark etti. İç kanama ve kırık riskine karşın kediyi dikkatle olduğu yerden alan dernek yöneticileri hemen harekete geçerek yola çıktı.

Yaralı kedi hızla yapılan müdahale sayesinde hayata döndü

Silivri Veteriner kliniğine götürülen kediye burada müdahale edildi. Aşırı kan kaybeden ve solunum güçlüğü çeken yaralı kediye kanama durdurucu enjeksiyon yapılarak ilk müdahalesi yapıldı. Oksijen takviyesi uygulanan kedinin röntgenleri çekildi.

Hayata dönen kediye Miraç Kandili nedeniyle 'Miraç' ismi verildi

Akciğerlerinde hava biriktiği gözlenen yaralı kedide kırığa rastlanmazken durumunun kritik olduğu ve müdahaleleri yapıldıktan sonra yoğun bakıma alındığı bildirildi. HAYKURDER Başkanı ve Hayvanları Koruma Vakfı Başkan Yardımcısı Erman Paçalı kedinin içinde bulunduğu koşullar altında gösterdiği yaşam direncinin inanılmaz olduğuna dikkat çekerek geçtiğimiz günlerde idrak edilen Miraç Kandili nedeni ile "Miraç" adını verdiklerini belirtti.

Yusuf Eker