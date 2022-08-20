İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Öldüğü sandığı ayı saldırdı güreşerek hayatta kaldı

Öldüğü sandığı ayı saldırdı güreşerek hayatta kaldı
Öldüğü sandığı ayı saldırdı güreşerek hayatta kaldı

Erzurum’un İspir ilçesinde Hüseyin Kaya isimli vatandaş öldü sandığı ayı tarafından saldırıya uğradı. Hayatını kurtarmak için ayı ile boğuştuğu anları anlatan Kaya, arkadaşının yardımıyla kurtulduğunu belirtti.

Öldüğü sandığı ayı saldırdı güreşerek hayatta kaldı - Tıkla İzle

Erzurum'un İspir ilçesinde Karayollarında çalışan 46 yaşındaki Hüseyin Kaya isimli vatandaş yol kenarında yatan bir ayı gördü. Ayının araba çarpması sonucu öldüğünü zannederek yanına giden Kaya, ayının ölmediğini görünce ekmekle beslemek istedi. Daha sonra ayı tarafından saldırıya uğrayan Hüseyin Kaya hayatını kurtarmak için ayı ile güreştiği anları anlattı. Arkadaşının yardımı sayesinde kurtulduğunu da belirten Kaya, ayının ısırması sonucu elinden ve ayağından yaralandı. Hastanede tedavi olan Kaya daha sonra ise taburcu oldu.

Çağrı Korkmaz
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.