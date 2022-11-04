Öldürüldükten sonra gömülen çiftin davasında tanık kardeş konuştu

Edinilen bilgiye göre, Osman Çelik'ten (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulunmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Osman Çelik'in en son Kaman ilçesine bağlı Bayramözü köyünde olduğunu tespit etmişti. Köyde geniş çapta arama yapan ekipler, Osman Çelik ve yeni evlendiği karısı Vildan Çelik'i (24) toprağa gömülmüş halde ölü olarak bulmuş, olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişi tutuklanmıştı.

29 Ocak günü ise tutuklu sanıklardan M.S., adli kontrol şartıyla serbest kalırken 26 Temmuz günü ise Vildan Çelik'in annesi K.İ, ablası H.S. ve B.İ. suçun mahiyetinin değişme ihtimali ve tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Köksal Kılınç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.