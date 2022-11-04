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Öldürüldükten sonra gömülen çiftin davasında tanık kardeş konuştu

Öldürüldükten sonra gömülen çiftin davasında tanık kardeş konuştu
Öldürüldükten sonra gömülen çiftin davasında tanık kardeş konuştu

Kırşehir’de 2020 yılında öldürüldükten sonra gömülen Vildan ve Osman Çelik çiftinin davasında Çelik'in kardeşi olay gününü anlattı.

Edinilen bilgiye göre, Osman Çelik'ten (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulunmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Osman Çelik'in en son Kaman ilçesine bağlı Bayramözü köyünde olduğunu tespit etmişti. Köyde geniş çapta arama yapan ekipler, Osman Çelik ve yeni evlendiği karısı Vildan Çelik'i (24) toprağa gömülmüş halde ölü olarak bulmuş, olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişi tutuklanmıştı.
29 Ocak günü ise tutuklu sanıklardan M.S., adli kontrol şartıyla serbest kalırken 26 Temmuz günü ise Vildan Çelik'in annesi K.İ, ablası H.S. ve B.İ. suçun mahiyetinin değişme ihtimali ve tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Köksal Kılınç

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