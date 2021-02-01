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Öldürülen Arzu Aygün son yolculuğuna uğurlandı

Öldürülen Arzu Aygün son yolculuğuna uğurlandı
Öldürülen Arzu Aygün son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'da kaybolduktan 42 gün sonra cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulunan 35 yaşındaki Arzu Aygün, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Öldürülen Arzu Aygün son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Samsun'un Atakum ilçesinde 17 Aralık'ta evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusu yaptığı 2 çocuk annesi Arzu Aygün'ün cesedi Terme ilçesi Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulunmuştu. Arzu Aygün için Köybucağı Mahallesi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Yüzlerce kişinin katıldığı cenazede duygusal anlar yaşandı. Aygün, cenaze namazının ardından Köybucağı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Terme Belediye Bakanı Ali Kılıç, baba Seyfullah Aygün, anne Semine Aygün, kardeşi Murat Aygün ile Arzu Aygün'ün 15 yaşındaki kızı ve 13 yaşındaki oğlu, siyasi partilerin temsilcileri, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Furkan Abrek Ünal - Oğuzhan Uysal - İsmail Can Çam
 

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