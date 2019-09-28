Öldürülen Melike'nin babasının feryadı yürekleri dağladı

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Kozan İlçesi'ne bağlı Tufanpaşa Mahallesi Gazi Rahmi Enişte Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Melike Demirci (19), 14 yaşındayken okuldan kaçarak Sezer Ç. (24) ile dini nikahlı olarak birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 3 yıl önce bir de kızları dünyaya geldi. Son 1 yıldır Sezer Ç. ile tartışan Demirci, 15 gün önce kızını kayınvalidesinin yanına bırakarak babası Remzi Demirci'nin (62) evine taşındı. Dün akşam saatlerinde ise kayınvalide H. Ç, Melike Demirci'yi arayarak, “Çocuk ağlıyor ve seni istiyor. Buraya gel” dedi.

Bunun üzerine ise baba Remzi Demirci, kızını kayınvalidesinin evine motosiklet ile götürdü. Baba Demirci, kayınvalide H. Ç. ile husumetli olduğu için kızını 1 geri sokakta indirdi ve orada beklemeye başladı. Bu sırada Melike Demirci'nin dini nikahlı yaşadığı Sezer Ç. ise sokak başında pusuda beklerken Demirci'yi görüp bıçaklamaya başladı. Baba ise habersiz beklerken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinden olayı öğrendi. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Melike Demirci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çelik'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, Sezer Ç. ise gözaltına alındı. Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından Demirci'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Remzi Demirci, kızını öldüren şahsın en ağır cezayı almasını istedi.

“Bu ne biçim insanlık”

Demirci, “Toplumda kadına el kalkmaz derler, silah kalkıyor. Kültürü bırak, eğitim yok. Ufaktan büyüğe kadar herkeste geçerli bu. Namus diyorlar. Serseri ve cahil bir topluma sahibiz. Birçok babanın canı yanıyor bu cahillik yüzünden. Adalet yeni yeni karar vermeye başladı. Kaynanası çocuk ağlıyor seni istiyor demesiyle başladı bütün olay. Ben götürdüm. Ben bunlarla küs olduğum için 1 sokak geride bıraktım. Eşi de orada bekliyormuş herhalde. Annesinin yardımıyla kızımı orada bıçakladı. Benim kızım evin kirasını ödemek için çalışıyordu. Adam gidip atari oynuyordu. Ben ağır cezayı almasını istiyorum. Böyle bir insan bıçaklanmaz. Doğramış. Sırtına da vurmuş. Bu ne biçim insanlık. Git gide vahşileşiyoruz” diye konuştu.

“İzin gününde öldürülüyor”

Melike Demirci'nin haftanın 6 günü çalıştığını izin gününde öldürüldüğünü kaydeden baba Remzi Demirci, “Tekstilde tezgahtarlık yapıyordu. Haftada 1 izin günü var. İzin gününde de öldürülüyor. Boşanmaya kalkarsan çocuğu öldürürüm diyor. 14 yaşında okuldan kaçarak evlendi kendi rızasıyla. Mecbur vereceksin. Torun 3 yaşında. Ayrılacaktı hep çocuğu öldürürüm, keserim diyor diye ayrılamadı. Kendi evladını rehin kullanıyordu. Kadına bıçak kalkmaz arkadaş. Kesilmez. El kalkmaz diyoruz bıçak kalkıyor. Benim yüreğim yanıyor. Belki yarın başkasının yanacak. 1 sokak geride durdum. Ben çocuğu alır gelirim dedi. Olay anında 20 dakika bıçaklanmasını bekledim. Bir baba için nedir bu. Baba diye bağırmış kızım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan baba Remzi Demirci, Sezer Ç. kızının iş yerini basıp tehdit ettiği için iş yeri sahibi şikayetçi olduğu gerekçesiyle 3 ay uzaklaştırma aldığını iddia etti.

Melike Demirci'nin cenazesi Kozan Mezarlığı'na defnedilecek.

Umutcan İşledici - Rüşan Anıl Atar