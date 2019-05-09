Öldürülen şahsın annesinden yürek burkan cümleler

Mahkemede savunmasını yapan sanık Ali K., amacının öldürmek olmadığını ifade ederek, “Ben silahın kabzasını omzuna sert bastırdığım için silah ateş almış olabilir. Ben tetiği çekmedim. Silahın incelenmesini istiyorum. Gözüme uyku girmiyor” dedi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi duruşmayı 27 Haziran tarihine erteledi.

Öldürülen şahsın annesi Emine Gözel ise mahkemede konuşarak, “Benim okumuşluğum yoktur. 37 yaşındaki çocuğumu toprağa verdim ben. Dışarda böyle gezmelerini istemiyorum. Ceza almalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Olay

Olay Mart ayında Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesinde meydana geldi. Sanık Ali K., Ahmet G.(24), Orhan B.(21) ve Erhan T.(40) yolda Zafer Gözel ile karşılaştı. Aralarında husumet olan Ali K., park halindeki otomobilinde Zafer Gözel'in yanına giderek kafasına ateş etti. Ali K. olay yerinden kaçarken, polis tarafından yapılan inceleme sonucunda Gözel'in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın Ali K. olduğu anlaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Ali K.'nın Sivrihisar ilçesine bağlı bir köyde saklandığını öğrendi. Düzenlenen operasyonla kullandığı tabancayla birlikte köy evinde yakalanarak Ali K., gözaltına alınmıştı.