Öldürülesiye darp edilen halk otobüsü şoförü yaşadığı dehşeti anlattı

Olay, dün Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. isimli yolcu İzmit Orduevi durağında fark edilmeyince, sinirlendi. Cengiz Yeler'in kullandığı özel halk otobüsüne binen E.B., ineceği durağa gelince, sürücüyü tehdit ederek araçtan inmesini söyledi. Bu sırada otobüs şoförü Yeler ise durumu alttan almaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle otobüsten indirilen E.B. aracın kapılarını zorla açarak Yeler'e saldırdı. Otobüs şoförü kanlar içinde kalırken saldırgan vatandaşların müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı. Dehşeti yaşayan otobüs şoförü ise o anları anlattı. Otobüs şoförü Yeler, durumu alttan almaya çalışsa da saldırgan tarafından darp ve küfürlere maruz kaldığını aktardı.

"Şoförümüz öldürülesiye bir darp ile karşı karşıya kalmıştır"

Olay sebebiyle bir araya gelen otobüs ve minibüs şoförleri saldırıyı kınadı. Olay sebebiyle açıklama yapan Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, “Dün istenmeyen çok büyük bir olay gerçekleşti. Sabahın 05.00'ından gece yarılarına kadar kamu görevini yerine getirmeye çalışan ve dünyanın en riskli görevini yerine getiren şoför arkadaşlarımıza istenmeyen bazı mahallelerde darp olayı yaşanmaktadır. Dün arkadaşımız hiçbir suçu yokken ciddi anlamda, öldürülesiye bir darp ile karşı karşıya kalmıştır. Bizim amacımız insanları bir yerden belli bir yere götürmek. Yapılan bu olayı şiddetle kınıyoruz. Arkadaşımızın arkasındayız. Bizim amacımız evimize ekmek götürmek. Bu zor şartlarda yaptığımız görevin karşılığı bu olmamalıydı” dedi.

"Şoförlerimizi oraya birileri darp etsin diye göndermiyoruz"

İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Niyazi Yağız ise, “Vahşice yapılan bu olayı kınıyoruz. Biz şoförler hizmet için yolda. Sabahın en erken saatlerinden en geç saatlerinde kadar. Biz şoförlerimizi oraya birileri darp etsin diye göndermiyoruz. Bu süreci takip edeceğiz. Sonuna kadar şoförlerimizin arkasındayız. Bu ilk değil, son olmasını bekliyoruz. Aksi takdirde bu olaylar devam ederse biz o bölgelerden araçlarımızı çekeceğiz” diye konuştu.

"Vatandaşların bu olaylar karşısında bizlere yardımcısı olmasını bekliyoruz"

Kocaeli Toplu Taşıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar, “Emekçi arkadaşlarımız evlerine ekmek götürmek için çalışıyorlar. Bunu tüm topluma mal edemeyiz. Bazı bozuk arkadaşlar çıkabiliyor. Bunların önüne geçmemiz lazım. Bunların emniyetini sağlamalıyız. Bu olayı kooperatifler birliği olarak sonuna kadar takip edeceğiz. Bütün vatandaşların bu olaylar karşısında bizlere yardımcısı olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

"Şoför olarak bu tür olayları hep alttan aldım"

Saldırıya uğrayan şoför Cengiz Yeler, “Şoför olarak bu tür olayları hep alttan aldım, ‘yolcudur' dedim.

Kanunen ne gerekiyorsa elimden geleni yapacağım, şikayetçiyim. Öncesinde Orduevi bölgesinde arabama vurdu. Ben de durup hayırdır diye sordum. 'Beni neden arabaya almadın' dedi. Ben de elini kaldırmadığını, elini kaldırsaydı alacağımı söyledim. Küfretti, kart basmasını söyledim ancak basmadı. ‘Feleği gelse ben kart basmam' dedi. Gideceği durağa kadar gittik. Bana arabadan inmemi söyledi ancak ben inmedim. Adımız lekelensin istemedim" ifadelerini kullandı.

Cihat Polat



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