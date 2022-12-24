Ölen annesinin asırlık örgü makinelerinin başına geçti, 7 yıldır fanila dikiyor

Kastamonu'da yaşayan Ahmet Çolakhüseyinoğlu, 2015 yılında çalıştığı fabrikadan emekli oldu. Bu sırada hayatını kaybeden annesinin mesleğini devam ettirmeye karar veren Çolakhüseyinoğlu, 100 yıllık makinelerin başına geçerek fanila dikmeye başladı. 7 yıldır annesinin mesleğini yaşatmak için fanila üreten Çolakhüseyinoğlu, 100 yıllık makinelerle teknolojiye meydan okuyor. Ürettiği fanilaları satarak geçimini devam ettiren Çolakhüseyinoğlu, ölene kadar annesinin mesleğini devam ettireceğini söyledi.

“Yüzde 100 pamuk ipliğinden dokuyorum”

Daha önce farklı mesleklerde çalıştığını ifade eden Çolakhüseyinoğlu, "Daha önce başka mesleklerde yaptım. Sunta fabrikasında da çalıştım. Pastanecilik de yaptım. Pastaneden emekli oldum ondan sonra bu işe başladım. Rahmetli annemin makinası evde duruyordu. Onu aldık buraya koyduk. Bu mesleği devam ettiriyorum. Seve seve yapıyorum. Yüzde 100 pamuk ipliğinden dokuyorum. Kışın sıcak tutuyor, yazın serinletiyor" dedi.

"Annemin mesleği devam etsin diye ben bu işi yapıyorum"

Mesleği annesinden öğrendiğini ifade eden Çolakhüseyinoğlu, "Annem evde örerdi bende ona yardım ederdim. Annemden öğrendim bu mesleği. 2015 yılında vakıflar bölge müdürlüğünün ihalesi oldu. Bu dükkanı o şekilde aldım. 2015 ten beri ben burada bu işi yapıyorum. Burada üretiyorum. Gelenlere burada veriyorum. Zaman zaman yurt dışına da gönderiyorum. Geçen sene dantelli olarak yaptığımız üründen 100 tane kadar Karadağ'a gönderdim. Yüzde yüz pamuk olduğu için rehabilitasyon doktorları da tavsiye ediyor. Kesinlikle naylon karışımı yoktur. 200 yıllık makinelerdir. Biz 50-60 senedir bu işi yapıyoruz. Annemin mesleği devam etsin diye ben bu işi yapıyorum" diye konuştu.

"Elim ayağım tuttuğu müddetçe ben bu mesleği yaparım"

Ölene kadar mesleği sürdüreceğini ifade eden Çolakhüseyinoğlu, "Kiralar çok yükselirse burada durma şansımız olmayacak. Çünkü her şeyin bir maliyeti var. Maliyet yükseldikçe bu işte zorlanıyoruz. Elim ayağım tuttuğu müddetçe ben bu mesleği yaparım. Dediğim gibi bu işi seviyorum, kazancında değilim. Bu meslek devam etsin" şeklinde konuştu.

Bedirhan Göksu

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