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Ölen gazinin oğlu bileklerini kesip işe girmek istediğini söyledi

Ölen gazinin oğlu bileklerini kesip işe girmek istediğini söyledi
Ölen gazinin oğlu bileklerini kesip işe girmek istediğini söyledi

Zonguldak Valiliği önünde Y.Ç. (45) isimli vatandaş, oturduğu anıt önünde bileklerini kesti. Kendisine yardımcı olanlara ağlayarak işe girmek istediğini söyleyen adamın ölen gaziler derneği başkanının oğlu olduğu ortaya çıktı.

Olay öğlen saatlerinde Valilik önünde meydana geldi. İddiaya göre işe girmek isteyen Y.Ç. isimli bir kişi eline aldığı kesici aletle bileklerini kesmeye başladı.

Ardından Valilik görevlerinin ikna etmesi sonucunda adam vazgeçilerek içeriye alındı. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Kollarından akan kanları selpakla silen vatandaşlar, adamı ambulansa taşıdı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen adamın bir süre önce hayatını kaybeden gazi Ramazan Ç.'nin oğlu olduğu öğrenildi. Ramazan Ç. kentte Gaziler Derneği Başkanlığı görevini de yürütmüştü.

Emrecan Bayram
 

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