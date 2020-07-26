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Ölen gencin telefonundan 112'yi aramışlar

Ölen gencin telefonundan 112'yi aramışlar
Ölen gencin telefonundan 112'yi aramışlar

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan 4 arkadaştan 1’i hayatını kaybetti. Banyoda bulunan duşa kabini kıran, duvarlara kafa atan ve balkondan atlamak istediği ileri sürülen gencin arkadaşları tarafından verilen çelişkili ifade üzerine polis ekiplerince cinayet şüphesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ölen gencin telefonundan 112’yi aramışlar - Tıkla İzle

Olay, gece saatlerinde Bostanlı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre annesi evde olmayan genç arkadaşlarını evine davet etti. 4 arkadaş ikamette buluştuktan bir süre sonra uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Uyuşturucu maddenin etkisiyle Umur Alp Yörük'ün (23) banyoda bulunan duşa kabini kırdığı, duvarlara kafa attığı ve balkondan atlamak istediğini ileri süren arkadaşları, sakinleştirmek istedikleri arkadaşlarının koridorda hayatını kaybettiğini ileri sürdüler.

Ölen gencin arkadaşlarından çelişkili ifadeler

Ölen gencin arkadaşları, Yörük'ün koridorda hayatının kaybettikten 15 dakika sonra polisi aradıklarını ifade ettikleri fakat olay yerinde ve ceset üzerinde yapılan incelemelerde Umur Alp Yörük'ün ölümünün üzerinden yaklaşık 2 saatlik süre geçtiği ileri sürüldü. Ayrıca evde bulunan şahıslardan birisinin ölüm olayının ardından evden ayrıldığını daha sonra ise tekrar olay yerine döndüğünü ifade ettiği öğrenilirken, gençlerin ölen arkadaşlarının telefonundan 112'yi araması ve çelişkili ifadelerinin ardından cinayet şüphesi üzerine çalışma başlatıldı. Yörük'ün sırt kısmı olmak üzere vücudunun birçok yerinde de kesik bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, gençler polis ekiplerince emniyete götürülürken, Yörük'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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