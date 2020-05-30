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Ölen kirpinin 4 yavrusu koruma altına alındı

Ölen kirpinin 4 yavrusu koruma altına alındı
Ölen kirpinin 4 yavrusu koruma altına alındı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde anneleri ölen 4 yavru kirpi koruma altına alındı.

Kadirli ilçesine bağlı Karakütük köyünde yuva kenarında ölmüş bir kirpi ve yanında 4 yavru kirpi gören vatandaş, kirpi yavrularını alarak evine getirdi. Daha sonra doğa koruma yetkililerini arayan köylü, 4 yavru kirpiyi gelen görevlilere teslim etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliği personeli 4 kirpi yavrusunu yaban hayvanı rehabilitasyon ve bakım ünitesine getirerek bakım ve tedavilerini yaptı.

Yavrular bakım ve tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

Selçuk Şavran

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