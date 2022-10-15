Ölen madenciler anısına pilav dağıttı

Zonguldak'ın Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu Burçin Şolt'un Bartın Maden Ocağında meydana gelen patlama nedeniyle yapacaklarını etkinliği iptal ederek,ölen Madenciler anısına daha önce hazırlattıkları Pilavı gelen misafirlere dağıtarak dua yaptıklarını söyledi. Burçin Şolt'un gelen misafirlere ayakta Yaptığı konuşmada, “Bugün bizim Okul için anlam bir günü vardı.Etkinlik doğrultusunda mezunlar günü ve pilav günü için gerçekten çaba göstererek organizasyon hazırlamıştık. Bu organizasyon için büyük emek ve sponsorluk için çok değerli insanlarımız var.iptal ettik dememize rağmen yinede sizler ayağınıza sağlık hepimizin başımızın üstünde yeri var.burada müzik ve plaket törenimiz olacaktı.bu acımızdan dolayi Maden şehitlerimiz için saygıdan dolayi ileri bir tarihe erteledik. Zaten Türk kültüründe Maden şehitlerimizin ruhuna hitap edelim dedik.hepsinin ruhu şat olsun, dileriz bu kazalar son bulsun” diye konuştu.

Ertuğrul Yüksel

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.