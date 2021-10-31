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Olimpiu Morutan ligdeki 3. golünü kaydetti

Olimpiu Morutan ligdeki 3. golünü kaydetti
Olimpiu Morutan ligdeki 3. golünü kaydetti

Galatasaray’ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan, Gaziantep FK maçında attığı golle bu sezon 3. kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Maçta sarı-kırmızılıların Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Müsabakanın 45+3. dakikasında sahneye çıkan genç futbolcu, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

22 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Morutan daha önce Göztepe ve Çaykur Rizespor müsabakalarında da rakip fileleri havalandırdı.

Mücadeleye 11'de başlayan Olimpiu Morutan 74. dakikada yerini Taylan Antalyalı'ya bıraktı.

Oğuzhan Ort
 

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