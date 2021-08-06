Olimpiyat finalinde Türk sesi

Olimpiyat Oyunları tarihindeki ilk ve tek Türk spor anonsörü Mustafa Özben, kariyerinin en önemli maçlarından birine çıkacak. Daha önce 2012 Londra Olimpiyatları, 2016 Rio Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın yanı sıra Avrupa ve dünya basketbol şampiyonlarında görev yapan Mustafa Özben, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Erkekler Basketbol Finali'nde de ses getirecek. 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 05.30'da başlayacak ve Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa arasında oynanacak final maçı, Mustafa Özben'in kariyerindeki ikinci olimpiyat finali de olacak. Özben, kadınlar basketbolda ise bronz madalya maçını ve madalya törenini sunacak.

Mustafa Özben, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ardından 2021-2022 basketbol sezonunda ise Anadolu Efes'in sesi olmayı sürdürecek.