Olimpiyat meşalesi Fukushima'dan yola çıktı

Korona virüs salgını sebebiyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, olimpiyat meşalesi koşusu bugün Fukushima eyaletinde başladı. Japonya'da 2011'de meydana gelen deprem ve tsunaminin tetiklediği nükleer felaketin ardından bir afet yönetim merkezi rolü üstlenen simgesel J-Village Stadyumu'ndan yola çıkan meşale için, korona virüsten dolayı kitlesel bir tören gerçekleştirilmedi. Yalnızca sporcular ve organizasyonla ilgili davetlilerin katılımıyla yapılan simgesel seremonide konuşan Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto, olimpiyat meşalesinin dünyanın zor bir süreçten geçtiği geçen yıldan bu yana güçlü bir şekilde yanmaya devam ettiğini belirterek, "Meşale 121 günlük bir yolculuğa çıkacak ve Japon halkının umutlarını ve dünyanın dört bir yanındaki insanların barış dileklerini taşıyacak" ifadelerini kullandı.

2011'deki deprem felaketinden kısa bir süre sonra Almanya'da Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan Japonya Milli Futbol Takımı üyeleri olimpiyat meşalesini ilk taşıyan koşucular oldu.

Korona virüs gölgesinde tamamlanacak

Yaklaşık 10 bin sporcunun ülkenin 47 eyaletine taşıyacağı olimpiyat meşalesi için gerçekleştirilecek maraton, sıkı anti-virüs önlemleri altında tamamlanacak. Yerel otoriteler koşu güzergahı boyunca bölge sakinlerden kalabalık gruplar oluşturmamalarını ve yüksek sesle tezahürat yapmamalarını isteyecek. İzleyicilere maske kullanım uyarısı yapılırken, eyalet sınırlarını geçmemeleri talep edilecek. Öte yandan meşaleyi taşıyacak koşuculara da kendi sıraları gelene dek sosyal izolasyon tedbirlerine uymaları çağrısı yapılacak. 121 günlük maratonun ardından meşale son olarak 23 Temmuz'daki olimpiyat oyunları açılış töreni için Tokyo'ya getirilecek.

Tartışmalardan etkilendi

Olimpiyat meşalesi koşusu, Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Eski Başkanı Yoshiro Mori'nin kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadelerinin ardından başlayan tartışmalardan etkilenmiş, geçen ay Mori'nin istifası ile sonuçlanan süreç nedeniyle bazı sporcular organizasyonu protesto ederek koşuya katılmama kararı almıştı.

Japonya'ya ulaşmıştı

Olimpiyat meşalesi geçtiğimiz yılın başında Yunanistan'daki tarihi Olympia bölgesinde yakılmış, oyunların korona virüs sebebiyle ertelendiği tarih olan 24 Mart'tan dört gün önce Japonya'ya ulaşmıştı. Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, korona virüs endişelerinin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Burak Ersoy

