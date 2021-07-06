Olimpiyat meşalesine su tabancalı saldırı

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na sayılı günler kalırken, dev organizasyona karşı olanlar tepki göstermeye devam ediyor. Japonya'nın Ibaraki eyaletinde düzenlenen olimpiyat meşale koşusu sırasında 53 yaşındaki Kayoko Takahashi, elindeki su tabancası ile meşaleyi söndürmeye çalıştı. Meşaleyi taşıyan 77 yaşındaki erkek atlete su sıkan Takahashi'nin sabotaj girişimi başarısız olurken, polis tarafından gözaltına alındı.

Takahashi'nin meşale koşusu sırasında "Olimpiyatlara karşıyız" ve "Olimpiyatları iptal edin" dediği belirtildi. Şahsın sabotaj girişiminin meşale koşusunda aksamaya neden olmadığı öğrenildi.

Geri sayım sürüyor

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Covid-19 salgını nedeniyle dile getirilen endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) organizasyonun erteleme kararının ardından planlandığı şekilde gerçekleştirileceğine dair kararlılığını yinelerken, Japonya'daki sağlık meslek örgütleri başta olmak üzere bazı kamuoyu kesimleri potansiyel risk nedeniyle dev organizasyonun iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Japonya'da toplam vaka sayısı 810 bin 97'ye, toplam can kaybı ise 14 bin 902'ye ulaştı.

Burak Ersoy