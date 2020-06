Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi zirvesi

UEFA Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası Türkiye'nin isteği üzerine Şampiyonlar Ligi Finali'nin Lizbon'da yapılmasına karar verilirken, İstanbul'da yapılması planlanan finalin ise 2021 yılına alınmasına karar verildi. Bu karar sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasaoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bir araya geldi ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasaploğlu, dünya başkenti İstanbul ile ilgili önemli bir gelişme paylaşmak üzere bir arada olduklarını ifade ederek, "Türkiye olarak her alanda, sporun tüm branşlarında, her türlü tesis ve imkana sahibiz. Gerek iklim, gerek coğrafi gerekse tarihsel ve kültürel olarak en prestijli spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptık. Pek çok branşa en güzel şekliyle ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Sporseverlere unutamayacakları hatıralar yaşattık. Futbol önemli bir branş. UEFA Süper Kupa Finali'ni en güzel şekilde gerçekleştirmiştik. 2009 ve 2005'teki finallerde çok önemliydi. Bunlar hakikaten güzel hatıralar bırakan organizasyonlar. Ülkemizin dört bir yanı çok ciddi spor tesislerine sahip. Tabii Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 18 yılda gerçekleştirilen spor devrimi bu işin en önemli aktörü. İstanbulumuzun sembol şehir olması ve müthiş potansiyeli bizler için kritik öneme sahip. İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerin geleceğe yürüyüşüne çalışmaya devam edeceğiz. Tüm insanlık olarak verdiğimiz mücadele ve bu anlamda ülkemizin sağlık altyapısı ile verdiği ciddi bir mücadele var pandemi sürecinde. Tüm dünya ülkemize gıptayla bakıyor. Başta spor organizasyonlarının birçoğu iptal edildi veya ertelendi. Mayıs ayında gerçekleşecek final, bu süreçte ertelendi ve ev sahipliği konusunu UEFA tekrar masaya yatırdı. Bu finalin bir şölene dönüşmesi açısından seyircisiz olarak oynanmasına gönlümüz razı olmadı. Bütün katkıları, çabaları nedeniyle Servet Bey'e teşekkür ediyorum. UEFA yönetimine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl ülkemizin şanına yakışacak şekilde bu organizasyonu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çok güzel bir finale yine büyük izler bırakacak şekilde ev sahipliği yapacağız. Bu stadı yeniden inşa etmek, eksikliklerini hızlı bir şekilde bu noktaya getirmek de önemli bir başarı. TFF ve firmalara teşekkür ediyorum. Alın teri döken herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizim için milat olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği öneme de dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz her branşı önemsediğimiz gibi futbolda da önemli aşamaları ve önemli hedefleri gerçekleştirmenin gayretindeyiz. Sporumuzun her alanındaki birikimini değerlendirmek, geleceğe dair potansiyeli en iyi şekilde ortaya koymak adına, bugüne kadar ve gelecekte yapacağımız tesisleri, yatırımları, verimli kullanmak ve ülkemizin genç potansiyeli vesilesiyle çabamız devam edecek. 2019'daki başarılarımız, A Milli Takım'ın performansı... İnşallah bu müjdeleri taçlandıracağız. 2021 bizler için inşallah başarı adına milat olacak. Pek çok çalışmayı en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Her branşta daha da zenginleşerek devam edeceğiz. Tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. İstanbul'da bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz tesisleri, Cumhurbaşkanımızın belediye başkanıyken başlatmış olduğu o spor devrimini ilçe ilçe güçlendirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında bu yürüyüşümüz devam edecek. İstanbulumuz için milletimiz için hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

Özdemir: "Seyircisiz finale vicdanımız el vermedi"

Bakan Kasapoğlu'nun ardından konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "UEFA kararının ardından sizlerle birlikteyiz. Futbolun paydaşlarıyla temasta olup hem Avrupa hem de Türk futbolu yararına karar aldıkları için UEFA'ya TFF adına teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi 2005 yılında bu stadyumda rüya gibi bir finale ev sahipliği yaptık. UEFA kararıyla da 2021 yılında bu stadyumumuz ev sahipliği yapacaktır. Bu anlamlı günde bize destek vermeleri ve toplantıya katılımları nedeniyle bakanımıza teşekkür ediyorum. Türk sporuna çok değerli katkılarda bulunan bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum. İçinde bulunduğumuz stadyum Şampiyonlar Ligi'nin en önemli anılarını barındırıyor. Liverpool-Milan finalinin coşkusu yaşandı. Türkiye olarak böylesine büyük bir organizasyonu başarıyla gerçekleştirmenin ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamanın onurunu gururunu yaşadık. 2009 yılındaki son UEFA Kupası finali, 2013'teki 20 Yaş Altı Dünya Kupası ve bu sezon başında da dünyanın hayran kaldığı Süper Kupa'yla, UEFA'nın göz bebeği olma durumuna geldik. Pandemi olmasaydı, 30 Mayıs akşamı 2020 finalini hep birlikte burada yaşayacaktık. Ancak bütün dünyayı etkisi altına alan salgın planları yeniden gözden geçirmemizi gerektirdi. UEFA ile görüşerek, bu seneki hakkımızdan feragat ederek 2021 yılında seyircili oynamak için talepte bulunduk. Servet Yardımcı'nın çabalarıyla bugün yapılan toplantı sonucu UEFA olumlu olarak değerlendirdi ve seyircili olarak 2021 finalini oynatacağız. Servet Yardımcı'ya teşekkür ediyorum. Bu güzel statta seyircisiz olarak final oynanmasına vicdanımız el vermedi. Çok isabetli bir tercihte bulunduğumuzu söylemek istiyorum. Diliyoruz ki turizm patlamasına yol açacak bu görkemli organizasyona ev sahipliği yapacaktık. Bu final için çok emek verdik. Stadı adeta yeni baştan yaptık. UEFA standartlarında 76 bine kapasitemizi yükselttik. Finale hazırlanırken çok değerli ortaklarımız oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, pandemi ile savaşta ülke olarak en ön safta yer aldık ve bütün dünyaya örnek olduk. Organizasyon gücümüzle Avrupalı dostlarımızın övgülerini alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonu, futbola olan sevgisi ve desteği bizi güçlü kılmaktadır. Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. Kendisinin destekleriyle inşallah dünyanın alkışlayacağı bir finale ev sahipliği yapacağız. UEFA'nın bu kararının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Herkesi 2021'de dünyanın incisi İstanbul'a davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

Yardımcı: "Seyircisiz oynanması taraftarı değildik"

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı ise "Bugün Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanması kararı çıktı, gerçi bu kararın çıkmasından önce 3 aydır yoğun bir çalışma temposunun içindeydik. Biz her zaman söyledik; pandemi sürecinde bu problemlerden dolayı hiçbir zaman ülkemiz mağdur olmayacak ve hiçbir şekilde İstanbul'da seyircisiz oynanması taraftarı değildik. 3 aydır yoğun şekilde görüşmelerimiz devam etti. Biz bu finali seyircili olarak oynamak istediğimizi belirttik. Ancak bir engel vardı; 2021, 2022, 2023 ve 2024 zaten bildirilmişti. Dolayısıyla en erken 2024'tü. 3 opsiyonumuz vardı. Ya bu sene seyircisiz veya 2021 en erken seyircili, olmazsa yine 2024 seyirciliydi. Sağ olsun UEFA Başkanı ve Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarım yoğun bir çalışma temposuyla İstanbul'a 2021 yılında seyircili olarak vermeyi başardılar. Herkese teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız ve Spor Bakanımız bu süreci yakinen takip ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Seyirci çok önemli. 15 yıl önce oynanan final hala konuşuluyor. İstanbul'un bu finali seyircisiz olarak oynama durumu ortaya çıktığında herkes çok üzüldü. İstanbul'a gelmek için insanlar can atıyor. Dünyanın en güzel şehri. Bundan dolayı seyircisiz olarak oynanmasına bizim gönlümüz razı olmadı. Seyirci olmadan maç da olmuyor. Böyle hayırlı bir kararın çıkmasından dolayı çok sevinçliyiz" ifadelerinde bulundu.

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu