Olimpiyat üçüncüsü milli Karateci Merve Çoban, öğrencileriyle buluştu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli karateci aynı zamanda beden Eğitimi öğretmeni olan Merve Çoban, Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk festivalinde öğrencileriyle bir araya geldi.

Uzun bir aradan sonra öğretmenlik yaptığı Bayrampaşa Mustafa Itri İlköğretim Okulu'nda öğrencileri ile buluşan milli karateci Merve Çoban, öğrencilerin stres atması ve uyum sağlamaları için düzenlenen festivalde çocuklarla vakit geçirdi.

Festivale velileriyle gelen öğrenciler bir yandan oyun parkında oyunlar oynarken, bir yandan da palyaçoların gösterileriyle doyasıya eğlendi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de etkinliğe katılarak çocukların eğlencesine ortak oldu.

“Okul öncesi çocukların streslerinden uzaklaştırmak istedik”

Pandemi nedeniyle herkesin evlerinde sıkıldığını ifade eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bu etkinliğin içerisinde her şey var. Palyaçolar var, oyun parkı var, patlamış mısır, macun yavrularımızın rahatça yiyebileceği her şeyi kendilerine takdim ettik. Okullar açılmadan önce onları rahat ettirmek onların streslerini atmak için. Biliyorsunuz uzun zamandır evden çıkamadılar anneleri de babaları da aynı şekilde ama hiç olmazsa çocuklarımız hepsi beraber eğleniyorlar" ifadelerini kullandı.

Milli karateci çocuklarla birlikte festivalin tadını çıkardı

Öğrencileriyle bir araya gelen milli karateci Merve Çoban, "19 senedir karate branşıyla ilgileniyorum yaklaşık 2 buçuk senedir bu okulda Beden Eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Öğrencilerimle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bu okulda olduğum için de ayrıca gururluyum. Bayrampaşa'ya atanmak gerçekten gurur vericiydi. Festivalimiz var burada olduğum için çok mutluyum. Şimdi bahçeye girdim ve o kadar farklı oldum ki uzun bir süredir beraber değildik gözlerindeki ışığı gördüm çok mutlu oldum. Öğrencilerimden çok güzel dönüşler aldım. Kendi aralarında Merve öğretmen benim öğretmenim diye konuşuyorlarmış böyle güzel tepkileri de var" diye konuştu.

Festival velilerden ve çocuklardan tam not aldı

Festivale çocuğuyla birlikte gelen Ömer Kuşçu çocuklar için iyi bir etkinlik olduğunu ifade ederek, "Çocuklar evde çok sıkıldı. Biz veliler olarak zorlanıyorduk evde tutmakta Belediyemize teşekkür ederiz" dedi. 12 yaşındaki 6. Sınıf öğrencisi Sevde Remay ise pandemi sürecinde çok sıkıldığını ve etkinliğin güzel geldiğini dile getirerek teşekkür etti.

Etkinliğin ardından Belediye Başkanı Atila Aydıner sahnede Milli karateci Merve Çoban'a çiçek takdim ederek başarılar diledi.

Zehra Baykal - Harun Özcüler

