Olimpiyat yolunda İrem Yaman'dan 'Altın vuruş'

Ankara İsmet Iraz Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk yarısı 5-5 eşitlikle sonuçlanırken, 2. raunda iyi başlayan İrem Yaman bu bölümü 12-9 üstün tamamladı. Maçın son 30 saniyesinde Hatice Kübra İlgün, skoru 13-13 yapınca mücadele altın vuruşa gitti.
Altın vuruşta ilk sayıyı alan İrem Yaman, maçı 15-13 kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren 1-3 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Bari kentinde yapılacak olan G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele etme hakkı kazandı.
Yunus Emre Kartal - Cem Geçim