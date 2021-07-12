Olimpiyatlara günler kala Tokyo'da 22 Ağustos'a dek OHAL ilan edildi

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın açılışına günler kala Japonya'nın başkenti Tokyo' da OHAL ilan edildi.

Japonya hükümetinin müsabakalar boyunca, Covid-19'un yayılışını önlemek üzere uygulanacağını duyurduğu OHAL bugün yürürlüğe girdi. 22 Ağustos'a dek uygulanacak tedbirler kapsamında yemek servisi yapan restoran ve benzeri işletmelerden alkol servisini durdurmaları ve çalışma saatlerini 20.00 ile sınırlandırmaları talep edilecek.

Şirketlerden ise personelini evden çalışmaya teşvik etmeleri istenecek. Ayrıca konser ve spor müsabakası gibi kitlesel etkinliklere katılım mekan kapasitesinin yüzde 50'sini aşmayacak şekilde en fazla 5 bin kişi ile sınırlandırılacak.

Bazı eyaletlerde yarı OHAL de sürecek

Hükümetin geçen hafta açıkladığı tedbirler kapsamında, Tokyo'nun komşu eyaletleri Chiba, Saitama ve Kanagawa ile Osaka'da normal şartlarda dün sona ermesi öngörülen yarı OHAL uygulaması da 22 Ağustos'a kadar devam edecek.

Uygulama kapsamındaki eyaletlerde alkol servisi yasak olsa da, yerel yönetimlerin izni doğrultusunda bazı işletmeler akşam 19.00'a dek alkol satışı yapabilecek.

Hükümet sürpriz adım atmıştı

Japonya'da hükümet Covid-19 vakalarında görülen artış üzerine geçtiğimiz hafta sürpriz bir karara imza atmış, olimpiyatlar süresince Tokyo'da geçerli olmak üzere OHAL ilan edileceği açıklanmıştı.

Uygulamanın 12 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında yürürlükte kalacağı bildirilmişti. 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 821 bin 296'ya ulaşmış, ölü sayısı da 14 bin 970'e yükselmişti.

Burak Ersoy



İLGİLİ HABER Tokyo Olimpiyatları'na korona virüs engeli

İLGİLİ HABER Filenin Sultanları’nın Tokyo 2020 kadrosu belli oldu