Olimpiyatlarda rekor geldi: 13 madalya

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, yarı final maçında karşılaştığı İranlı Sajad Ganjzadeh'e yenilerek bronz madalya kazandı. Uğur'un bu madalyasıyla Tokyo'daki madalya sayısı 13'e yükseldi ve rekor geldi. Milliler, daha önce 1948 yılında yapılan Londra Olimpiyatları'nda 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 12 madalya kazanmıştı.





Ay-yıldızlılarda; Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli altın, Buse Naz Çakıroğlu ve Eray Şamdan gümüş, Ferhat Arıcan, Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün, Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Taha Akgül, Ali Sofuoğlu, Merve Çoban ve Uğur Aktaş bronz madalya kazandı.











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