Olimpiyatların iptali iddialarına yanıt

Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Toshiaki Endo, dün Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile başkent Tokyo'da bir araya geldi.

Toplantının ardından gazetecilere değerlendirmede bulunan Endo, korona virüs salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen ve iptal söylentileri ile gündeme gelen olimpiyatların yapılıp yapılmayacağına dair nihai kararın önümüzdeki sene Mart-Haziran aylarına kadar bekleyebileceğini söyledi. Endo, kararın bu zaman diliminde verilmesi halinde gerekli tüm hazırlıkların zamanında yapılabileceğini ifade etti. Söz konusu periyodun aynı zamanda spor federasyonlarının oyunlar için temsilci seçmek üzere müsabakalar düzenleyeceği döneme denk geldiğini kaydeden Endo, organizasyon komitesinin oyunların şu anda planlandığı üzere yapılacağı varsayımı üzerine hazırlıklarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Burak Ersoy

