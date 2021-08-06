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Olivier Kemen Kayserispor'da

Olivier Kemen Kayserispor'da
Olivier Kemen Kayserispor'da

Yukatel Kayserispor, Kamerun asıllı Fransız futbolcu Olivier Kemen’i kadrosuna kattı.

Yukatel Kayserispor, yeni sezon öncesi transfer ettiği isimleri tek tek açıklamaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Fransa 2. Lig takımlarından Niort'ta forma giyen Olivier Kemen'i transfer etti. Geçen sezonu Fransa'd Niort takımında geçiren Kemen, 37 maça çıkarken 5 gol, 3 asist yaptı. Olivier Kemen, Yukatel Kayserispor'da yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek.

Kayserispor gibi büyük bir camiaya katıldığı için mutlu olduğunu belirten Olivier Kemen, “Kayserispor ailesine katılmaktan çok gurur duyuyorum. Şimdiden başlamayı dört gözle bekliyorum” dedi.

Yüksel Yıkılmaz

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