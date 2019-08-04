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Olmayan vinçteki hacizi kaldırmak için 90 bin lira dolandırdılar

Olmayan vinçteki hacizi kaldırmak için 90 bin lira dolandırdılar
Olmayan vinçteki hacizi kaldırmak için 90 bin lira dolandırdılar

Mersin’de olmayan bir vincin üzerindeki hacizi kaldırmak için vatandaşı 90 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüpheliler emniyet çıkışı gazetecilerin haklarındaki iddialarla ilgili sorusuna "yalan" derken, şahısların adreslerinde bulunan 90 bin lira müştekiye geri verildi. 

Edinilen bilgiye göre, M.Ö. isimli müşteki İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği'ne gelerek, vinç almak üzere A.Ü. ile pazarlık yaptığını, vincin üzerinde haciz olduğunu, satışın gerçekleşmesi için haciz bedeli olan 90 bin liranın önden verilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine A.Ü. ile arabayla notere gittiğini, 90 bin lirayı şahsa verdiğini, şahsın "Sen arabayı park et gel, ben noterde işlemleri başlatayım" dediğini ifade etti. Aracını park ettikten sonra notere gittiğini belirten müşteki, A.Ü.'yü noterde bulamadığını, dışarıda da yaptığı araştırmada A.Ü. ile birlikte hareket eden O.O.'ya rastlamadığını kaydederek, şahıslardan şikayetçi oldu. 

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, olay yeri ve çevresinde yaptığı çalışmalarda, şüpheli şahısların bindiği aracı tespit etti. Aracın izini süren ekipler, bir ikametin önünde aracı buldu. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinler doğrultusunda aracın bulunduğu bölgedeki eve operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi 90 bin lira parayla birlikte yakaladı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler emniyet çıkışı gazetecilerin haklarındaki iddialarla ilgili sorusuna "yalan" derken, şahısların adreslerinde bulunan 90 bin lira müştekiye geri verildi.  

Koray Ünlü
 

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